La extraordinaria crecida del Ebro en cifras
Mientras Zaragoza todavía contiene la respiración mientras contempla la impresionante riada del Ebro a su paso por la ciudad, los equipos de rescate y los ciudadanos se afanan por reparar los estragos causados por las consecuencias del paso de la crecida provocada por la borrasca explosiva Barra río arriba.
Miles de hectáreas anegadas, sobrecogedoras imágenes de la zona afectada, cosechas perdidas, carreteras cortadas, edificaciones inundadas y su consecuencia más funesta: 2 muertes provocados por la virulencia de las aguas.
"Estos fenómenos adversos son cada vez más frecuentes debido a la emergencia climática" ha declarado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a los afectados, que ha aprovechado para anunciar la declaración de "zona catastrófica" y la activación de "todos los vehículos de la administración para que los vecinos puedan recuperar su día a día".
Desde un punto de vista climático, la riada se ha caracterizado por superar registros y por las lecciones aprendidas durante los últimos y dramáticos episodios protagonizados por las crecidas del Ebro en el pasado. Las lecciones aprendidas han servido para minimizar las consecuencias pero, sin embargo, el coste humano y material de la riada se puede expresar en escalofriantes cifras.
3 comunidades autónomas afectadas
Aragón, Navarra y La Rioja han sido las comunidades autónomas que más han sufrido las consecuencias de la borrasca Barra que descargó sobre las cabeceras del río. Las intensas lluvias, con precipitaciones superiores a los 100 l/m2 y el acelerado deshielo por las altas temperaturas de las últimas semanas han generado un volumen de agua no soportados por el cauce natural del río.
Estas lluvias han afectado con más virulencia a La Rioja, Navarra y Aragón. En La Rioja, el río provocó destrozos en la parte baja y los extraordinarios aportes del Arga y del Egea así como la crecida han provocado inundaciones en terreno agrícola y la preocupación en los pozos de captación para asegurar el suministro de agua potable.
La crecida ha encontrado las obras de la estrategia 'Ebro Resilience' a medio camino y con los mazones sin la altura suficiente para soportar la riada sin embargo los daños más significativos han sido carreteras cortadas, animales rescatados y algún sótano inundado por filtraciones.
El balance más dramático se ha vivido en Navarra, donde la crecida ha causado dos muertes.
A su paso por Tudela, el Ebro alcanzó un caudal de 2.709 metros cúbicos por segundo, con una altura de 6,18 metros. La ciudad amaneció el domingo anegada con calles inundadas por el agua debido al desbordamiento del río.
El Arga, en la estación de aforos de Funes (Navarra) llegó a una altura de 5,21 metros y un caudal de 567,1 metros cúbicos por segundo. Muchas personas han tenido que ser desalojadas por el desbordamiento de los diques en diversos municipios.
74 ayuntamientos se han visto afectados en Navarra y numerosas carreteras han tenido que ser cortadas, incluidas importantes arterias como la autopista AP-15, así como la N-113, y otras vías secundarias, dejando casi incomunicadas localidades como Cabanillas y Fustiñana.
En Aragón, la limpieza de cauces, vegetación y gravas ha servido para minimizar los efectos de la riada, que a su paso por Zaragoza alcanzó un pico de 2.100 metros cúbicos, inferior a anteriores avenidas. Finalmente, la crecida ha obligado a desalojar a unas 200 personas de viviendas ubicadas principalmente en los barrios rurales, además de 300 cabezas de ganado y 250 perros situados en zonas inundadas.
Además, ha afectado también a la huerta zaragozana y ha anegado en total 3.000 hectáreas de cultivo de las 12.000 inundadas en toda la comunidad.
2 muertos
Este domingo se rescató de las aguas el cuerpo sin vida de un hombre de 61 años en Elizondo (Navarra), después que el vehículo en el que viajaba cayera al río Aragón. Con su muerte, el balance de fallecidos por las fuertes lluvias y las inundaciones asciende a dos víctimas mortales. Los rescatistas localizaron la furgoneta en el río Bidasoa.
El viernes, una mujer de 49 años murió en su coche en la localidad de Sunbilla, en la misma comunidad, debido a un corrimiento de tierras provocado por las fuertes lluvias.
40.000
hectáreas anegadas
Los cultivos anegados han generado las imágenes más espectaculares y han sido las consecuencias más visibles del desbordamiento del Ebro. Miles de hectáreas inundadas en las tres comunidades y explotaciones agrarias aisladas que se han visto afectadas por la crecida del río.
Se calcula que en Navarra la superficie afectada supere las 15.000 hectáreas. En Aragón, las inundaciones se han concentrado en la ribera del río entre el límite de Navarra y la capital y han continuado hasta el límite con Cataluña, donde el embalse de Mequinenza hace de tapón de la importante riada.
Cuantiosas pérdidas económicas que han provocado la declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno.
2.709
metros cúbicos por segundo
Fue el nivel que alcanzó el río Ebro a su paso por Tudela el pasado sábado. Un volumen extraordinario que provocó inundaciones en el centro de la ciudad.
Los testigos en la ciudad de Zaragoza pudieron observar cómo, a su paso por la capital aragonesa, ha llegado a superar los 2.000 metros cúbicos por segundo. En concreto, llegó a superar los 2.057,6 metros cúbicos por segundo en el pico de la riada.
Una cifra, que pese a su espectacularidad, ha sido inferior a los 2.400 metros cúbicos que alcanzó en la histórica riada de 2015.
6
años desde la última riada
La de diciembre de 2021 no ha sido la primera de las riadas del Ebro que causan destrozos en su ribera. El fenómeno, que el presidente del Gobierno ha achacado al cambio climático, se repite cada vez con más frecuencia.
De hecho, en las últimas décadas, el Ebro ha vivido importantes riadas. Hace 60 años, en enero de 1961, el río vivió su máxima crecida del último siglo. Desde entonces, la ribera ha vivido importantes desbordamientos: noviembre de 1966, febrero de 1978, diciembre de 1980, enero de 1981, febrero de 2003, abril de 2007, enero de 2013, marzo de 2015, abril de 2018 y diciembre de 2021.
200
millones de euros en pérdidas
La Asociación de afectados por las Riadas estima que las pérdidas superen esta cifra sólo en Zaragoza. Miles de hectáreas de cultivo inundadas y pérdidas todavía incalculables son el producto económico de la importante riada, que alcanzan el 100% de los cultivos hortícolas en zonas como Calahorra, donde coliflor y brócoli estaban en plena temporada.
Las cosechas de invierno se han visto gravemente afectadas en los pueblos de la Ribera Alta de la provincia de Zaragoza y los alcaldes de localidad es como Gallur, Boquiñeni, Pradilla y Alcalá de Ebro reclaman soluciones urgentes para evitar afectaciones tan graves en episodios de crecidas como el que acaban de sufrir.
Según han detallado distintas organizaciones agrarias , las primeras estimaciones apuntan a que las pérdidas en el campo serán “históricas” y que son los cultivos de maíz, cebada, trigo, alfalfa y hortalizas como el brócoli o la coliflor los que resultarán más afectados.
En Navarra, el Consorcio de la Compensación de Seguros prevé que va a recibir cerca de 3.300 reclamaciones por valor de 30 millones de euros.
El Periódico de España
Texto: Nacho García del Álamo
Fotografías y vídeos: Andreea Vornicu / Bomberos de Zaragoza / Policía Nacional / Diputación de Zaragoza / EFE / EP / Guardia Civil