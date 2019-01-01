3 comunidades autónomas afectadas

Aragón, Navarra y La Rioja han sido las comunidades autónomas que más han sufrido las consecuencias de la borrasca Barra que descargó sobre las cabeceras del río. Las intensas lluvias, con precipitaciones superiores a los 100 l/m2 y el acelerado deshielo por las altas temperaturas de las últimas semanas han generado un volumen de agua no soportados por el cauce natural del río.

Estas lluvias han afectado con más virulencia a La Rioja, Navarra y Aragón. En La Rioja, el río provocó destrozos en la parte baja y los extraordinarios aportes del Arga y del Egea así como la crecida han provocado inundaciones en terreno agrícola y la preocupación en los pozos de captación para asegurar el suministro de agua potable.



La crecida ha encontrado las obras de la estrategia 'Ebro Resilience' a medio camino y con los mazones sin la altura suficiente para soportar la riada sin embargo los daños más significativos han sido carreteras cortadas, animales rescatados y algún sótano inundado por filtraciones.



El balance más dramático se ha vivido en Navarra, donde la crecida ha causado dos muertes.

A su paso por Tudela, el Ebro alcanzó un caudal de 2.709 metros cúbicos por segundo, con una altura de 6,18 metros. La ciudad amaneció el domingo anegada con calles inundadas por el agua debido al desbordamiento del río.

El Arga, en la estación de aforos de Funes (Navarra) llegó a una altura de 5,21 metros y un caudal de 567,1 metros cúbicos por segundo. Muchas personas han tenido que ser desalojadas por el desbordamiento de los diques en diversos municipios.

74 ayuntamientos se han visto afectados en Navarra y numerosas carreteras han tenido que ser cortadas, incluidas importantes arterias como la autopista AP-15, así como la N-113, y otras vías secundarias, dejando casi incomunicadas localidades como Cabanillas y Fustiñana.



En Aragón, la limpieza de cauces, vegetación y gravas ha servido para minimizar los efectos de la riada, que a su paso por Zaragoza alcanzó un pico de 2.100 metros cúbicos, inferior a anteriores avenidas. Finalmente, la crecida ha obligado a desalojar a unas 200 personas de viviendas ubicadas principalmente en los barrios rurales, además de 300 cabezas de ganado y 250 perros situados en zonas inundadas.

Además, ha afectado también a la huerta zaragozana y ha anegado en total 3.000 hectáreas de cultivo de las 12.000 inundadas en toda la comunidad.