Αρτούρο Βιδάλ: Ο «μαχητής» των γηπέδων που κέρδισε τρόπαια και καρδιές!

Αν ζητούσατε τυχαία από εκατό οπαδούς, από εκατό ποδοσφαιρόφιλους, να περιγράψουν τον Αρτούρο Βιδάλ, όλοι θα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως πολεμιστής, μονομάχος, μαχητής ή και «τρελός». Ναι, μάλλον δεν έχουν άδικο ή δεν θα είχαν άδικο εάν τα έλεγαν αυτά.



Ο Βιδάλ όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν «τρελό» τύπο σε ένα γήπεδο. Μπορεί να έχει τατουάζ σαν να είναι μέλος συμμορίας αλλά είχε και 90% ποσοστό στη μεταβίβαση της μπάλας στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League απέναντι Λίβερπουλ πίσω στο 2019. Τα δυνατά τάκλιν και η εμφάνιση του Νοτιοαμερικανού μέσου εμποδίζει τον κόσμο να ξεχωρίζει την ικανότητα και την ποιότητά του ως παίκτη.

«Μπορείς να κλωτσήσεις τον Βιδάλ στο στήθος και εκείνος να βάλει ακόμα και το πρόσωπό του μπροστά εάν χρειαστεί», είχε πει ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ίσως μάλιστα ο Καταλανός να ήταν αυτός που τον περιέγραψε καλύτερα από τον καθένα, όταν ήταν μαζί στην Μπάγερν Μονάχου: «Αν πάω στον πόλεμο, θέλω τον Βιδάλ δίπλα μου». Αυτός είναι ο Βιδάλ και θα κάνει τα πάντα για να νικήσει.



Απλώς δείτε τον τελικό του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών μεταξύ των Εθνικών των Γερμανίας και Χιλής το 2017. Ο Αρτούρο Βιδάλ τότε ήρθε αντιμέτωπος με τον Κίμιχ, συμπαίκτη του στη Μπάγερν.



Ο Κίμιχ, ένας κλασικός Γερμανός και ηγέτης στον σύλλογό του. Οι περισσότεροι δεν θα πήγαιναν να 'τσακωθούν' μαζί του. Ωστόσο, ο Βιδάλ δεν είναι σαν τους περισσότερους. Δεν τον ένοιαζε η δημοτικότητα του Κίμιχ, ούτε ότι ήταν συμπαίκτης του. Εκείνη τη στιγμή νοιαζόταν μόνο για τη χώρα του. Ο Βιδάλ πήγε να υπερασπιστεί τον συμπατριώτη του, έσπρωξε τον Κίμιχ και χρειάστηκε να τους χωρίσουν.



Μετά το παιχνίδι των δυο Εθνικών πάντως και οι δύο παίκτες πήγαν ο ένας πάνω στον άλλον και αγκαλιάστηκαν. Ο Κίμιχ ξέρει το τι σημαίνει Βιδάλ.



Ήξερε ότι θα έκανε τα πάντα για να νικήσει αλλά πριν από αυτό θα έβγαινε μπροστά για τους συμπαίκτες του. Ο Χιλιανός είναι πολεμιστής και οι πολεμιστές νοιάζονται για τη νίκη και την υπεράσπιση του δικού τους λαού.



Το πάθος και η επιθετική φύση του Βιδάλ δεν είναι όμως τα μόνα χαρακτηριστικά του. Ο Κίμιχ θα μπορούσε άνετα να είχε πάει στο διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερν και να αναφέρει τον Βιδάλ.



Όμως τόσο ο Κίμιχ, όσο και η Μπάγερν ήξεραν το πόσο σημαντικός ήταν για το κλαμπ. Οι δυό τους θα έπαιζαν ξανά μαζί για να πάρουν Πρωτάθλημα. «Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από αυτόν στην Μπάγερν: είναι ένας ωραίος άνθρωπος και εξαιρετικά ανταγωνιστικός, που μας έδωσε πράγματα που δεν είχαμε», είχε πει ακόμα για αυτόν ο Γκουαρδιόλα.

Βιδάλ και Novibet μαζί!

Η novibet έχει ως όραμα να βελτιώνει έμπρακτα τις ζωές πολλών συνανθρώπων μας, υλοποιώντας ενέργειες ουσιαστικής προσφοράς. Πλέον, στην ομάδα της μπαίνει μια τεράστια προσωπικότητα, ο Αρτούρο Βιδάλ.

Η μαχητικότητα, οι φιλοδοξίες, η αποφασιστικότητα, η προσήλωση στο στόχο, η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Χιλιανό σταρ. Ως Ambassador της novibet θα επιδιώξει να ξετυλίξει την τεράστια ποδοσφαιρική του προσωπικότητα και στην κοινωνία.

Ο Αρτούρο Βιδάλ εντάσσεται στην “All Stars” ομάδα της πρωτοβουλίας, για να συνεισφέρει στον πιο σημαντικό αγώνα: Αυτόν της διάδοσης των αξιών της κοινωνικής προσφοράς, της ελπίδας και της δεύτερης ευκαιρίας, μέσα από από ενέργειες που κάνουν τη διαφορά!

Ο πλέον ολοκληρωμένος μέσος

Ο άλλοτε μέσος της Μπαρτσελόνα έχει πέσει μερικές φορές... θύμα των δικών του χαρακτηριστικών. Ο Ιβάν Ζαμοράνο, ο άνθρωπος που θεωρείται ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Χιλής, έχει επαινέσει τον Βιδάλ σε πολλές περιπτώσεις. Έχει περιγράψει τον Βιδάλ με τα εξής σχόλια: «Κάνει τα πάντα. Βάζει γκολ, δίνει ασίστ, επιτίθεται, αμύνεται και παίζει στο φουλ».



Ο Βιδάλ είναι ένας τακτικά ευέλικτος παίκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει οπουδήποτε στη μεσαία γραμμή και σε πολλά και διαφορετικά σχήματα. Στην αρχή της καριέρας του δοκιμάστηκε σε αρκετούς ρόλους αμυντικά, δημιουργικά και στον άξονα μέχρι να βρει τον ρόλο του στο Τορίνο. Ο Βιδάλ έπαιξε μερικά από τα καλύτερά του παιχνίδια ως box to box μέσος κάτω από τις οδηγίες του Αλέγκρι, προσφέροντας βοήθεια και αμυντικά και δημιουργικά.

«Υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν στη μεσαία γραμμή εδώ (εννοεί στη Μπαρτσελόνα), αλλά εγώ είμαι διαφορετικός. Πρέπει να αμυνθώ, να επιτεθώ, να αμυνθώ και να καλύψω και μία μεγάλη απόσταση», είχε τονίσει το 2019 στη SPORT.



Εκτός από τον ίδιο τον Βιδάλ και τη δουλειά του πολλά εύσημα για την πορεία του πάνε στον EL Loco Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Αργεντίνος που 'τρελάθηκε' ή 'ξετρελάθηκε' από τις τοποθετήσεις του Βιδάλ στο γήπεδο. Ένας Βιδάλ που έπαιζε στόπερ, εξάρι, δημιουργικός χαφ και ακόμα και ακραίος μπακ λόγω των αντοχών του και της ικανότητάς του στις μεταβιβάσεις.



Ο Βιδάλ έχει παίξει ακόμα και πίσω από τον φορ ή και ψευτοεννιάρι για τη Χιλή. Εάν δει κανείς πέρα από τα υπερβολικά χτενίσματα και τα τατουάζ του, πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές της εποχής του.



«Στην Ισπανία, όταν παίρνουμε την μπάλα, οι αντίπαλοί μας είναι όλοι πίσω από αυτήν, οπότε εάν έχει 3 να επιτίθενται εναντίον 8 είναι δύσκολο. Όταν παίζω, μπορώ να επιτεθώ, να μπω ανάμεσα στις γραμμές και να βοηθήσω τους επιθετικούς να βρουν περισσότερους χώρους. Αυτό βοηθάει τον Λίο, τον Λουίς (Σουάρες), τον Γκριζμάν, τον Ντεμπελέ ή όποιον παίζει», είχε πει ακόμα.



Μία ακόμα αποτύπωση της αλήθειας για τον Βιδάλ είναι φυσικά και με το ποιους παίκτες έχει βρεθεί μαζί. Έχει παίξει με τον Κρος στη Λεβερκούζεν, τον Πίρλο στη Γιουβέντους, τον Τιάγκο, τον Σβαϊνστάιγκερ, τον Αλόνσο, τον Λαμ και φυσικά τους Μπουσκέτς, Ράκιτιτς, Μέσι, Ντε Γιονγκ και πολλούς ακόμα. Φυσικά θα υπάρξει κόσμος θα υποτιμήσει την ικανότητά του με τον χειρισμό της μπάλας. Όμως είναι πολλά περισσότερα από ένας παίκτης που απλά θα εκφοβίσει, θα τρομάξει τους αντιπάλους του, θα κάνει σκληρά ή δυνατά τάκλιν και θα καλύπτει όση απόσταση χρειάζεται χωρίς να κουραστεί.

Αυτό ήταν άλλωστε που τον έκανε να ξεχωρίζει. Εκείνο το κράμα πολλών και διαφορετικών στοιχείων που όλα μαζί συνέθεσαν το προφίλ του σύγχρονου μέσου. Μια ξεχωριστή «ράτσα» ποδοσφαιριστή που δεν δέχθηκε ποτέ τις δεσμεύσεις, παρέμεινε ο εαυτός του και ζωγράφισε ατελείωτες ιστορίες... έχοντας για καμβά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και για πινέλο τον δικό του μοναδικό πάθος!