Αρτούρο Βιδάλ: Ο «μαχητής» των γηπέδων που κέρδισε τρόπαια και καρδιές!
Ο «King Arthur» της Νοτίου Αμερικής, ένας τρομερός μαχητής ενώνει τις δυνάμεις του με τη Novibet για καλό σκοπό.
«Guerrero» - μαχητή - τον «βάφτισαν» επειδή ανέκαθεν σε κάθε του ενέργεια άφηνε στο χορτάρι ένα κομμάτι του εαυτού του, αρνούμενος να μην παλέψει ως το τέλος. «Πιράνχα» επειδή με τα δυνατά του τάκλιν «γράπωνε» την μπάλα μέσα από τα πόδια του αντιπάλου σαν να τον δαγκώνει. Και... Βασιλιά Αρθούρο γιατί είναι ελάχιστοι οι παίκτες που φόρεσαν στο κεφάλι τους όσα στέμματα φόρεσε κι εκείνος στη λαμπερή του ποδοσφαιρική ζωή. Για όσους έμεναν στην εκκεντρική χαρακτηριστική του μοϊκάνα και το γεμάτο τατουάζ κορμί του ήταν επιδειξίας, «βρώμικος», «αλήτης». Για όσους κοιτούσαν πέρα από αυτά ένας παθιασμένος «τρελός», ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Από όποια πλευρά κι αν στέκεται κανείς, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Αρτούρο Βιδάλ ήταν πάντα αληθινός, πάντα ο εαυτός του. Ένας ξεχωριστός τύπος με σπουδαία καριέρα, ένας εθισμένος πρωταγωνιστής με αστείρευτη δίψα για επιτυχίες. Κάποιος από εκείνους τους αστέρες που είτε λατρεύεις, είτε λατρεύεις να μισείς. Στο τέλος της ημέρας πάντως, ανάμεσα στους τόσους τίτλους, ο Χιλιανός με το πάθος του κέρδισε πολύ περισσότερες καρδιές από αυτές που «θορύβησε» αρνητικά. Διότι όπως ένας άλλος τεράστιος Λατινοαμερικάνος συνήθιζε να λέει: «Η μπάλα δεν λεκιάζει».
Εκτός των άλλων, ο Αρτούρο Βιδάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την κοινωνία σε πρώτο πλάνο και αναζητά τρόπους για να τη βοηθήσει. Κάτι που, άλλωστε, συμβαίνει και με τη Novibet. Πλέον, ο «Κing Arthur» είναι ο Ambassador της Novibet, θα συμμετέχει ενεργά στις ενέργειες του brand σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης στη Λατινική Αμερική (Χιλή, Βραζιλία, Εκουαδόρ) και το Gazzetta στέκεται στο πρόσωπό του, ξετυλίγοντας το κουβάρι της ζωής του.
Τι κάνει τον Βιδάλ να είναι αυτός που είναι;
Όπως πολλοί αυτοδημιούργητοι και πετυχημένοι άνθρωποι, έτσι και ο Βιδάλ είχε μια πολύ ταραγμένη και γεμάτη φτώχεια παιδική ηλικία. Υπάρχει μάλιστα η ιστορία πως κάποτε ο μικρός Βιδάλ σώθηκε από μία φωτιά από τη μητέρα του. Ο πατέρας του Βιδάλ που ήταν αλκοολικός και τον είχαν διώξει από το σπίτι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και πήγε να κάψει το παιδί του!
Εκτός από αυτή την εμπειρία η οικογένεια ήταν εξαιρετικά φτωχή. Τρομερή φτώχεια. Η μητέρα του έπλενε πατώματα και τότε ο νεαρός Βιδάλ της υποσχέθηκε να τη βγάλει από αυτήν την κατάσταση και αυτό ακριβώς έκανε.
Ακόμα και όταν βελτιώθηκε η ποιότητα της ζωής τους ο Βιδάλ έτρωγε και κοιμόταν περιστασιακά στο γήπεδο και πάντα αναζητούσε το καλύτερο. Ποτέ δεν επέτρεψε σε τίποτα να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο του. Αυτό κάνουν οι πολεμιστές: φροντίζουν τους ανθρώπους τους και κατακτούν τον κόσμο. Ο Αρτούρο Βιδάλ κόντρα σε όλες τις συνθήκες πέτυχε και τα δυο!
Γυρίζοντας πίσω στα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Βιδάλ τα φέρνει ξανά όλα στο μυαλό του «Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από παιδί είναι η πείνα και το κρύο. Το πόσο υπέφερε η οικογένειά μου, ο τρόπος που πάλεψε η μαμά μου και η προσπάθειά της να έχουμε κάτι. Να μας δώσει κάτι».
Θυμάται και μία κρίσιμη στιγμή που διαμόρφωσε τη ζωή του: «Ήμουν 14 ετών και η μαμά μου γύρισε εντελώς κουρασμένη. Διαλυμένη. Και σκέφτηκα ότι ''αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί, πρέπει να τα καταφέρω ως ποδοσφαιριστής ό,τι κι αν συμβεί. Αποφάσισα να προσπαθήσω τρεις, τέσσερις, δέκα φορές ή όση προσπάθεια χρειαστεί στην προπόνηση για να γίνω επαγγελματίας.
Να προσπαθήσω ακόμα παραπάνω. Αυτές οι αναμνήσεις μου δίνουν πολλή δύναμη να βγω στον κόσμο και να παλέψω. Ξέρω ότι δεν μπορεί να βγει κάτι χειρότερο από πριν. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε τα καλύτερα πράγματα στη ζωή μου: να βλέπω τη μητέρα μου χαρούμενη, να βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν χαρούμενα και να ξέρω ότι δεν θα χρειαστεί να περάσουν όλα αυτά που πέρασα εγώ».
Ένας μαχητής στο Τορίνο
Οι κόποι του ωστόσο τελικά δεν άργησαν να ανταμειφθούν. Μετά την πρώτη του διετία στην Κόλο Κόλο ως επαγγελματίας ακολούθησε το ταξίδι πέρα από τον Ατλαντικό για τη Γερμανία και τη Μπάγερν Λεβερκούζεν το 2007.
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του κατά την τετραετία που αγωνίστηκε στη Bundesliga κατόπιν κινητοποίησαν τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, με τη Γιουβέντους τελικά να κερδίζει τη μάχη για την υπογραφή του και να τον αποκτά το καλοκαίρι του 2011 για το ποσό των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πρόσωπό του άλλωστε η Γηραιά Κυρία είχε διακρίνει έναν «μαχητή» των γηπέδων, έναν χαφ με επιθετικές αρετές που παράλληλα θα μπορούσε να της προσφέρει τρεξίματα και μπόλικο πάθος κατά την παρουσία του στην Ιταλία.
Το μόνο που έμενε πλέον για τον Χιλιανό ήταν να κερδίσει και την εμπιστοσύνη του νεότευκτου τότε «Allianz Stadium», με τον νεαρό χαφ να μην απογοητεύει. Μόλις έξι λεπτά αφότου φόρεσε για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη ριγωτή σε επίσημο αγώνα, ο Βιδάλ άνοιξε λογαριασμό με το νέο του κλαμπ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Πάρμα, παρέχοντας ένα πρώτο δείγμα για το τι θα ακολουθούσε... Χάρη στη συνέπεια που επέδειξε καθ'όλη τη διάρκεια της παρθενικής του σεζόν στην Ιταλία, ο Χιλιανός κατάφερε να πάρει μια θέση βασικού στη μεσαία γραμμή που είχε διαμορφώσει ο Αντόνιο Κόντε, με τους Αντρέα Πίρλο και Κλαούντιο Μαρκίζιο να συμπληρώνουν μια εντυπωσιακή τριπλέτα.
Μερικά κρίσιμα γκολ απέναντι σε Νάπολι και Ρόμα σφράγισαν μια θετική πρώτη σεζόν για τον Βιδάλ στο Τορίνο, με τον πρώην μέσο της Λεβερκούζεν στο φινάλε να πανηγυρίζει ένα αήττητο πρωτάθλημα με τα χρώματα της Γιουβέντους. Καθώς ο καιρός περνούσε μάλιστα, ο Βιδάλ άρχισε να χαλυβδώνει όλο και περισσότερο τη θέση τους στις καρδιές των τιφόζι. Με την αύρα πλέον ενός πολέμαρχου, ενός μαχητή με πλήρη αυτοπεποίθηση στις ικανότητές του, ο εκρηκτικός Χιλιανός αποτελούσε έναν εκ των κορυφαίων της Γηραιάς Κυρίας που τα επόμενα χρόνια θα σάρωνε την Ιταλία.
Ούτε καν η φυγή του Κόντε πίσω στο 2014 δεν ήταν ικανή να αλλάξει τη μοίρα του στο Τορίνο. Μπορεί μεν το σύστημα να άλλαξε με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο, όμως η αξία του Βιδάλ στο αρχικό σχήμα της Γιουβέντους παρέμεινε ακέραιη. Πολλές φορές μάλιστα ο Χιλιανός είχε την ευκαιρία να εμπλουτίσει το αγωνιστικό του πρόσωπο, καθώς από παραδοσιακός box-to-box μέσος σε αρκετές περιπτώσεις είχε τον ρόλο επιτελικού χαφ στο γήπεδο σε σύστημα 4-3-1-2. Υπό την καθοδήγηση του Αλέγκρι μάλιστα, ο Βιδάλ βρέθηκε μια ανάσα από την κατάκτηση του σπουδαιότερου διασυλλογικού τροπαίου όταν ηττήθηκε στον τελικό του Champions League από τη Μπαρτσελόνα με 3-1 πίσω στο 2015. Ακόμα και χωρίς το ευρωπαϊκό στο παλμαρέ του ωστόσο, ο Χιλιανός τελικά έφυγε από το Τορίνο γεμάτος τίτλους, μεταξύ των οποίων τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας αλλά κι ένα Κύπελλο.
«Είμαι ο καλύτερος στον κόσμο»
Κάθε όμορφο ταξίδι ωστόσο κάποτε φτάνει στο τέλος του, με την περίπτωση της Γιουβέντους και του Βιδάλ να μην αποτελεί εξαίρεση. Έχοντας πλέον γιγαντώσει το status του στην ευρωπαϊκή ελίτ, η Μπάγερν αποφάσισε να τον αρπάξει μέσα από τα χέρια των Ιταλών το καλοκαίρι του 2015 και τελικά τον έκανε δικό της αντί ενός ποσού που μαζί με τα μπόνους άγγιζε τα 40 εκατομμύρια ευρώ!
Στο Μόναχο άλλωστε δεν είχαν καμία αμφιβολία για τις δυνατότητές του, αφού γνώριζαν πως ο Χιλιανός πρόκειται για την επιτομή του ολοκληρωμένου μέσου. Ίσως ο ίδιος μάλιστα να το έχει θέσει καλύτερα από τον καθένα: «Πολλοί προσπαθούν να μιμηθούν το στυλ μου, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα: Είμαι ο καλύτερος αμυντικός χαφ στον κόσμο. Κανείς δεν αμύνεται τόσο καλά όσο εγώ, σκοράροντας ταυτόχρονα και τόσα γκολ» τόνιζε πίσω στο 2014 και τα επιτεύγματά του στον αγωνιστικό χώρο επιβεβαίωναν σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς του.
Πέρα άλλωστε από το επιδερμικό προφίλ του σκληρού τύπου με τα τατουάζ και τα ιδιότροπα κουρέματα, ο Βιδάλ διέθετε πολλές περισσότερες αρετές στο οπλοστάσιό του. Οι κινήσεις του μεταξύ των γραμμών - που τελειοποίησε υπό την καθοδήγηση του Γκουαρδιόλα - καθώς και τα κλεψίματα μπάλας τον ανέδειξαν ως ένα πολύτιμο γρανάζι στην ακούραστη μηχανή της Μπάγερν, η οποία χαρακτηρίστηκε από αδιάκοπη ένταση στο παιχνίδι της. Κι όπου... ένταση, μπορείτε άφοβα να προσθέσετε δίπλα το όνομα του Χιλιανού. Παράλληλα βέβαια ο Βιδάλ στο Μόναχο δεν φοβόταν να προσφέρει και την απαραίτητη σκληράδα στο γήπεδο, αποτελώντας μια πραγματική απειλή για κάθε αντίπαλο.
Ενδεικτικά και μόνο τις πρώτες του δυο σεζόν στη Γερμανία έκανε τα περισσότερα φάουλ, ενώ δέχθηκε τις περισσότερες κάρτες από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του στην «Allianz Arena». Αν συνδυάσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και με το γεγονός πως αποτελούσε πυλώνα στο παιχνίδι κυκλοφορίας με 107 επαφές ανά αγώνα και 88% ποσοστό επιτυχίας, τότε μιλάμε πράγματι για την επιτομή του ολοκληρωμένου χαφ. Κι όλα αυτά ενώ η σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα παρέμενε ακέραιη, με τον ίδιο τη σεζόν 2017-2018 να αναδεικνύεται ως ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ της ομάδας με εννιά γκολ πίσω μόνο από τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Άριεν Ρόμπεν!
Αν και στην τρίτη του σεζόν στο Μόναχο οι δυνάμεις του τελικά άρχισαν προοδευτικά να τον εγκαταλείπουν, ο Χιλιανός μπορεί να φουσκώνει με περηφάνια όταν ανακαλεί τις μέρες του στο Μόναχο, οι οποίες συνδυάστηκαν με την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων, ενός Κυπέλλου και δυο Super Cup Γερμανίας.
Το μεταίχμιο των εποχών στην Μπαρτσελόνα και η ξεχωριστή φιλία με τον Μέσι
Εκείνο το παιδί από το Σαντιάγκο, πάντα είχε αυτή τη «φλόγα» στο στήθος, το κίνητρο που τον οδηγούσε σε μια συνεχή αναζήτηση του επόμενου βήματος, του επόμενου επιτεύγματος. Κι αν πράγματι έβλεπε με υπερηφάνεια το σημαντικό του κεφάλαιο στο Μόναχο να «κλείνει», ταυτόχρονα με την περιέργεια και την αυτοπεποίθηση των κορυφαίων ανυπομονούσε να «ανοίξει» ένα νέο στη Βαρκελώνη.
Το καλοκαίρι του 2018 ο Βιδάλ, έναντι 20 εκατομμυρίων, προσγειώνεται στην Μπαρτσελόνα σε μια τρομερά κρίσιμη περίοδο για τον σύλλογο, ο οποίος κυνηγούσε μετά μανίας το επόμενο Champions League. Από την πρώτη στιγμή, ήταν φανερή η ξεχωριστή του αγάπη, η τεράστια υπερηφάνεια για την παρουσία του σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, ακόμα κι αν σημαντικό μέρος της καριέρας του το πέρασε σε... γίγαντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όταν έφτασε, ο Ερνέστο Βαλβέρδε εγκωμίασε την ενέργεια και τη μαχητικότητά του, ήξερε πως ήταν στοιχεία απαραίτητα για την ομάδα του.
Οι σχέσεις των δύο αντρών πέρασαν από πολλά κύματα και συχνά το φλογερό ταπεραμέντο του Χιλιανού υψωνόταν σαν τείχος ανάμεσά τους. Πάντοτε όμως και ανεξαρτήτων των συνθηκών, ο Βιδάλ έδινε ό,τι είχε μέσα του για την ομάδα. Πολλές φορές υπήρξε ο καταλληλότερος συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε Μπουσκέτς και Ράκιτιτς στη μεσαία γραμμή. Τα λυσσασμένα τρεξίματά του, τα σκληρά μαρκαρίσματα και η ένταση έδεναν αρμονικά και με τους «δαντελένιους» συνεργάτες του, φέρνοντας εις πέρας τη... βρώμικη δουλειά.
Ο Χιλιανός βρέθηκε στο μεταίχμιο δύο εποχών των Καταλανών. Η πρώτη του σεζόν ήταν η τελευταία «λαμπερή», μέχρι σήμερα, χρονιά της Μπάρτσα, έφερε το τελευταίο πρωτάθλημα, ενώ αν το «Άνφιλντ» δεν έσπρωχνε τη Λίβερπουλ σε εκείνη τη φοβερή ανατροπή, πιθανότατα θα διεκδικούσε το Champions League. Στη δεύτερη χρονιά του ωστόσο, η πανδημία χτύπησε τον πλανήτη και «βύθισε» την Μπαρτσελόνα σε ένα σκοτάδι από το οποίο ακόμα προσπαθεί να αποδράσει. Η θητεία του στους Μπλαουγκράνα θα τελειώσει σκληρά σε εκείνο το σοκαριστικό 8-2 από την, πρώην του, Μπάγερν Μονάχου. Θα γίνει κι εκείνος «θύμα» ενός αναπόφευκτου ξεσκαρταρίσματος, όμως θα αφήσει τη Βαρκελώνη ξέροντας πως ό,τι κι αν συνέβαινε μεταξύ αυτού και του Βαλβέρδε, του Σετιέν ή των οπαδών η φανέλα του στα αποδυτήρια πάντα άφηνε το κορμί του γεμάτη ιδρώτα προσπάθειας, πολλές φορές αίμα μάχης.
Άλλωστε, στις βαλίτσες του για το Μιλάνο και την Ίντερ, πέρα από μια La Liga και ένα ισπανικό Supercup, έβαλε και κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Την αναγνώριση ενός... εξωγήινου, μια ξεχωριστή φιλία. Ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι, που σπάνια επιδεικνύει τέτοια εξωστρέφεια, αισθάνθηκε την ανάγκη να τον αποχαιρετήσει όπως του άξιζε, αποθεώνοντάς τον.
«Σε γνώριζα μόνο από τις αναμετρήσεις μας και πάντα μου φαινόσουν ένα φαινόμενο. Μετά είχα την τύχη να σε γνωρίσω προσωπικά και με εξέπληξες ακόμα περισσότερο. Ήταν δύο χρόνια που μοιραστήκαμε πολλά πράγματα και έκανες αισθητή την παρουσία σου, θα λείψεις στα αποδυτήρια, Αρτούρο Βιδάλ. Σου εύχομαι τα καλύτερα σε αυτή τη νέα σελίδα στον νέο σου σύλλογο. Θα ανταμώσουμε και πάλι, σίγουρα», έγραψε ο Αργεντινός, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην Μπάρτσα, αφαιρώντας από τις οποιεσδήποτε περαιτέρω λέξεις την παραμικρή ουσία.
Επιστροφή στην Ιταλία για το last dance
Ο κύκλος του τελικά στη Βαρκελώνη έκλεισε ύστερα από δυο χρόνια, με τον ίδιο να αποφασίζει πως είχε έρθει ο καιρός για ένα τελευταίο ταξίδι στην Ιταλία. Αυτή τη φορά ωστόσο όχι για την αγαπημένη του Γιουβέντους, αλλά για τη νέα Ίντερ που έχτιζε ο Αντόνιο Κόντε. Με τα αισθήματα θαυμασμού να είναι αμοιβαία από την κοινή τους θητεία στο Τορίνο, ο Ιταλός τεχνικός κάλεσε τον Χιλιανό στο Μιλάνο επί εποχής σκληρής ανυποληψίας.
Γνωρίζοντας άλλωστε πως οι Νερατζούρι είχαν χρόνια να διεκδικήσουν μεγάλα τρόπαια, ο Κόντε ήθελε να σφυρηλατήσει τη νέα έκδοση των Νερατζούρι με την καρδιά ενός πολεμιστή και τη νοοτροπία νικητή. Στοιχεία δηλαδή που καθρεπτίζονταν στο βλέμμα του Αρτούρο Βιδάλ. Τελικά η διοίκηση της Ίντερ ικανοποίησε το αίτημα του έμπειρου τεχνικού και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Χιλιανού για ένα ποσό που δεν ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Και η αλήθεια είναι πως τελικά αποδείχθηκε μια προσθήκη - ορισμός του value for money.
Η χαμηλότερη ταχύτητα και ένταση του ιταλικού πρωταθλήματος δεν ξεγύμνωσε την... ηλικία του 33χρόνου τότε μέσου, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει με μεγαλύτερη συνέπεια τις αρετές του. Μπολιασμένος μάλιστα με χρόνια εμπειρίας από τα περάσματά του σε Serie A, Bundesliga και La Liga, ο Χιλιανός παρουσίασε μια ώριμη εκδοχή του εαυτού του που παρείχε αρκετή βοήθεια για το σύνολο του Κόντε. Το τέλος της χρονιάς τον βρήκε ξανά πρωταθλητή, με την Ίντερ να κατακτά τη Serie A έπειτα από έντεκα ολόκληρα χρόνια!
Η δεύτερη σεζόν του βέβαια στο Μιλάνο συνδυάστηκε από αρκετή γκρίνια, καθώς οι σχέσεις του με τη διοίκηση της Ίντερ δοκιμάστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις. Όταν μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία του να πάει στη Φλαμένγκο, οι Νερατζούρι αποφάσισαν πως είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου και τελικά αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους πίσω στο καλοκαίρι του 2022.
Ανεβάζοντας τη Χιλή σε νέα ύψη!
Σαν λιμάνι της καρδιάς ή σαν άγκυρα του νου. Σαν ζεστή αγκαλιά και σαν σπίτι. Η Χιλή, η εθνική του ομάδα ήταν πάντα κάτι διαφορετικό για τον Βιδάλ. Άλλωστε, χωμένος στην κατακόκκινη φανέλα της έζησε ορισμένες από τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του, φροντίζοντας να ανεβάσει το ποδόσφαιρο της πατρίδας του σε ανεπανάληπτα ύψη. Απαλλαγμένος από τη διατήρηση των περίπλοκων ισορροπιών στους πιο ισχυρούς συλλόγους του πλανήτη, ο Αρτούρο σε διεθνές επίπεδο έπαιζε με έναν βασικό γνώμονα: την αγάπη για τη χώρα του.
Πάντα, από την πρώτη στιγμή, το παιχνίδι του ήταν συγκεκριμένο. Αστείρευτα τρεξίματα, μάχες, ποδοσφαιρικοί τσαμπουκάδες, δυνατά τάκλιν, κλεψίματα, πάθος, όλα αυτά μαζί με δόσεις υψηλής τεχνικής. Όμως στη Ρόχα, ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που ξεχώριζε, αυτό που ερχόταν να προστεθεί στο μείγμα του, κάνοντάς τον σχεδόν ασυναγώνιστο εντός αυτού του πλαισίου. Το μπράτσο του συνήθως δεν τυλιγόταν από το περιβραχιόνιο, μα οι ώμοι του κουβαλούσαν την πίστη μιας ολόκληρης ομάδας, μιας ολόκληρης χώρας. Υπήρξε ένας πραγματικός ηγέτης για την εθνική του, έγινε ένα από τα σκαλιά τα οποία η Χιλή χρησιμοποίησε για να ανέβει σε νέες κορυφές, φροντίζοντας να βγάζει τη φλόγα από το δικό του στήθος και να τη «φυτεύει» στα στήθη των συμπαικτών του, εμπνέοντάς του και οδηγώντας τους στο να τρυπήσουν το ταβάνι τους.
Πυλώνας, κολώνα, απαραίτητο συστατικό στην πιο «χρυσή» εποχή της Χιλής. Με τη δική του λύσσα στη μεσαία γραμμή, με το δικό του πάθος, η εθνική του ομάδα μπόρεσε να δώσει σταθερά το «παρών» στα Μουντιάλ και να κάνει αυτό που δεν είχε κάνει ποτέ στην ιστορία της, όχι μια αλλά δύο φορές. Να φορέσει στο κεφάλι της το στέμμα της Νότιας Αμερικής. Ο Βιδάλ συνέβαλε τα μέγιστα στις διαδοχικές κατακτήσεις του Copa America το 2015 και το 2016, κατορθώνοντας να χαλυβδώσει το όνομά του στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής ιστορίας της χώρας του. Αλλά ακόμα πιο σημαντικά, έγινε σύμβολο ελπίδας και μάχης για τους συμπατριώτες του, τους χάρισε στιγμές ανεπανάληπτες, στιγμές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.
Εκείνη η μακρόστενη λωρίδα γης στο δυτικό άκρο της Λατινικής Αμερικής νίκησε δύο διαδοχικές χρονιές την Αργεντινή του Μέσι σε τελικό. Και όλοι στην πατρίδα του, όταν ανακαλούν στη μνήμη τους αυτά τα δύο σπουδαία τρόπαια, είναι σίγουροι για ένα πράγμα: Χωρίς τον Βιδάλ η Χιλή δεν θα σκαρφάλωνε ποτέ στην κορυφή, χωρίς εκείνον οι καρδιές τους δεν θα γέμιζαν με αυτή τη μοναδική χαρά, χωρίς εκείνον τα όνειρα των παιδιών στα σοκάκια του Σαντιάγκο δεν θα φάνταζαν τόσο απτά. Και στο τέλος της ημέρας, όλα αυτά είναι ακόμα πιο πολύτιμα από τα δύο πιο ξεχωριστά μετάλλια του παλμαρέ του.
Η εμφάνιση και η αυτοθυσία του Βιδάλ
Αν ζητούσατε τυχαία από εκατό οπαδούς, από εκατό ποδοσφαιρόφιλους, να περιγράψουν τον Αρτούρο Βιδάλ, όλοι θα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως πολεμιστής, μονομάχος, μαχητής ή και «τρελός». Ναι, μάλλον δεν έχουν άδικο ή δεν θα είχαν άδικο εάν τα έλεγαν αυτά.
Ο Βιδάλ όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν «τρελό» τύπο σε ένα γήπεδο. Μπορεί να έχει τατουάζ σαν να είναι μέλος συμμορίας αλλά είχε και 90% ποσοστό στη μεταβίβαση της μπάλας στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League απέναντι Λίβερπουλ πίσω στο 2019. Τα δυνατά τάκλιν και η εμφάνιση του Νοτιοαμερικανού μέσου εμποδίζει τον κόσμο να ξεχωρίζει την ικανότητα και την ποιότητά του ως παίκτη.
«Μπορείς να κλωτσήσεις τον Βιδάλ στο στήθος και εκείνος να βάλει ακόμα και το πρόσωπό του μπροστά εάν χρειαστεί», είχε πει ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
Ίσως μάλιστα ο Καταλανός να ήταν αυτός που τον περιέγραψε καλύτερα από τον καθένα, όταν ήταν μαζί στην Μπάγερν Μονάχου: «Αν πάω στον πόλεμο, θέλω τον Βιδάλ δίπλα μου». Αυτός είναι ο Βιδάλ και θα κάνει τα πάντα για να νικήσει.
Απλώς δείτε τον τελικό του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών μεταξύ των Εθνικών των Γερμανίας και Χιλής το 2017. Ο Αρτούρο Βιδάλ τότε ήρθε αντιμέτωπος με τον Κίμιχ, συμπαίκτη του στη Μπάγερν.
Ο Κίμιχ, ένας κλασικός Γερμανός και ηγέτης στον σύλλογό του. Οι περισσότεροι δεν θα πήγαιναν να 'τσακωθούν' μαζί του. Ωστόσο, ο Βιδάλ δεν είναι σαν τους περισσότερους. Δεν τον ένοιαζε η δημοτικότητα του Κίμιχ, ούτε ότι ήταν συμπαίκτης του. Εκείνη τη στιγμή νοιαζόταν μόνο για τη χώρα του. Ο Βιδάλ πήγε να υπερασπιστεί τον συμπατριώτη του, έσπρωξε τον Κίμιχ και χρειάστηκε να τους χωρίσουν.
Μετά το παιχνίδι των δυο Εθνικών πάντως και οι δύο παίκτες πήγαν ο ένας πάνω στον άλλον και αγκαλιάστηκαν. Ο Κίμιχ ξέρει το τι σημαίνει Βιδάλ.
Ήξερε ότι θα έκανε τα πάντα για να νικήσει αλλά πριν από αυτό θα έβγαινε μπροστά για τους συμπαίκτες του. Ο Χιλιανός είναι πολεμιστής και οι πολεμιστές νοιάζονται για τη νίκη και την υπεράσπιση του δικού τους λαού.
Το πάθος και η επιθετική φύση του Βιδάλ δεν είναι όμως τα μόνα χαρακτηριστικά του. Ο Κίμιχ θα μπορούσε άνετα να είχε πάει στο διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερν και να αναφέρει τον Βιδάλ.
Όμως τόσο ο Κίμιχ, όσο και η Μπάγερν ήξεραν το πόσο σημαντικός ήταν για το κλαμπ. Οι δυό τους θα έπαιζαν ξανά μαζί για να πάρουν Πρωτάθλημα. «Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από αυτόν στην Μπάγερν: είναι ένας ωραίος άνθρωπος και εξαιρετικά ανταγωνιστικός, που μας έδωσε πράγματα που δεν είχαμε», είχε πει ακόμα για αυτόν ο Γκουαρδιόλα.
Βιδάλ και Novibet μαζί!
Η novibet έχει ως όραμα να βελτιώνει έμπρακτα τις ζωές πολλών συνανθρώπων μας, υλοποιώντας ενέργειες ουσιαστικής προσφοράς. Πλέον, στην ομάδα της μπαίνει μια τεράστια προσωπικότητα, ο Αρτούρο Βιδάλ.
Η μαχητικότητα, οι φιλοδοξίες, η αποφασιστικότητα, η προσήλωση στο στόχο, η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Χιλιανό σταρ. Ως Ambassador της novibet θα επιδιώξει να ξετυλίξει την τεράστια ποδοσφαιρική του προσωπικότητα και στην κοινωνία.
Ο Αρτούρο Βιδάλ εντάσσεται στην “All Stars” ομάδα της πρωτοβουλίας, για να συνεισφέρει στον πιο σημαντικό αγώνα: Αυτόν της διάδοσης των αξιών της κοινωνικής προσφοράς, της ελπίδας και της δεύτερης ευκαιρίας, μέσα από από ενέργειες που κάνουν τη διαφορά!
Ο πλέον ολοκληρωμένος μέσος
Ο άλλοτε μέσος της Μπαρτσελόνα έχει πέσει μερικές φορές... θύμα των δικών του χαρακτηριστικών. Ο Ιβάν Ζαμοράνο, ο άνθρωπος που θεωρείται ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Χιλής, έχει επαινέσει τον Βιδάλ σε πολλές περιπτώσεις. Έχει περιγράψει τον Βιδάλ με τα εξής σχόλια: «Κάνει τα πάντα. Βάζει γκολ, δίνει ασίστ, επιτίθεται, αμύνεται και παίζει στο φουλ».
Ο Βιδάλ είναι ένας τακτικά ευέλικτος παίκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει οπουδήποτε στη μεσαία γραμμή και σε πολλά και διαφορετικά σχήματα. Στην αρχή της καριέρας του δοκιμάστηκε σε αρκετούς ρόλους αμυντικά, δημιουργικά και στον άξονα μέχρι να βρει τον ρόλο του στο Τορίνο. Ο Βιδάλ έπαιξε μερικά από τα καλύτερά του παιχνίδια ως box to box μέσος κάτω από τις οδηγίες του Αλέγκρι, προσφέροντας βοήθεια και αμυντικά και δημιουργικά.
«Υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν στη μεσαία γραμμή εδώ (εννοεί στη Μπαρτσελόνα), αλλά εγώ είμαι διαφορετικός. Πρέπει να αμυνθώ, να επιτεθώ, να αμυνθώ και να καλύψω και μία μεγάλη απόσταση», είχε τονίσει το 2019 στη SPORT.
Εκτός από τον ίδιο τον Βιδάλ και τη δουλειά του πολλά εύσημα για την πορεία του πάνε στον EL Loco Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Αργεντίνος που 'τρελάθηκε' ή 'ξετρελάθηκε' από τις τοποθετήσεις του Βιδάλ στο γήπεδο. Ένας Βιδάλ που έπαιζε στόπερ, εξάρι, δημιουργικός χαφ και ακόμα και ακραίος μπακ λόγω των αντοχών του και της ικανότητάς του στις μεταβιβάσεις.
Ο Βιδάλ έχει παίξει ακόμα και πίσω από τον φορ ή και ψευτοεννιάρι για τη Χιλή. Εάν δει κανείς πέρα από τα υπερβολικά χτενίσματα και τα τατουάζ του, πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές της εποχής του.
«Στην Ισπανία, όταν παίρνουμε την μπάλα, οι αντίπαλοί μας είναι όλοι πίσω από αυτήν, οπότε εάν έχει 3 να επιτίθενται εναντίον 8 είναι δύσκολο. Όταν παίζω, μπορώ να επιτεθώ, να μπω ανάμεσα στις γραμμές και να βοηθήσω τους επιθετικούς να βρουν περισσότερους χώρους. Αυτό βοηθάει τον Λίο, τον Λουίς (Σουάρες), τον Γκριζμάν, τον Ντεμπελέ ή όποιον παίζει», είχε πει ακόμα.
Μία ακόμα αποτύπωση της αλήθειας για τον Βιδάλ είναι φυσικά και με το ποιους παίκτες έχει βρεθεί μαζί. Έχει παίξει με τον Κρος στη Λεβερκούζεν, τον Πίρλο στη Γιουβέντους, τον Τιάγκο, τον Σβαϊνστάιγκερ, τον Αλόνσο, τον Λαμ και φυσικά τους Μπουσκέτς, Ράκιτιτς, Μέσι, Ντε Γιονγκ και πολλούς ακόμα. Φυσικά θα υπάρξει κόσμος θα υποτιμήσει την ικανότητά του με τον χειρισμό της μπάλας. Όμως είναι πολλά περισσότερα από ένας παίκτης που απλά θα εκφοβίσει, θα τρομάξει τους αντιπάλους του, θα κάνει σκληρά ή δυνατά τάκλιν και θα καλύπτει όση απόσταση χρειάζεται χωρίς να κουραστεί.
Αυτό ήταν άλλωστε που τον έκανε να ξεχωρίζει. Εκείνο το κράμα πολλών και διαφορετικών στοιχείων που όλα μαζί συνέθεσαν το προφίλ του σύγχρονου μέσου. Μια ξεχωριστή «ράτσα» ποδοσφαιριστή που δεν δέχθηκε ποτέ τις δεσμεύσεις, παρέμεινε ο εαυτός του και ζωγράφισε ατελείωτες ιστορίες... έχοντας για καμβά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και για πινέλο τον δικό του μοναδικό πάθος!
art direction / συνθέσεις: Χρήστος Ζωίδης
Photo Credits: Getty Images, twitter